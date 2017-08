Hij heeft een prijskaartje van 100 miljoen: Italiaans international van Torino pakt uit met verbluffende omhaal

MH

28/08/17 - 14u33

© rv.

video

Vorig seizoen 26 treffers in de Serie A, Andrea Belotti is dan ook 'hot' op de transfermarkt. Torino wil zijn goaltjesdief maar wat graag houden en plakte een prijskaartje van liefst 100 miljoen euro op hem. Na zijn fenomenaal doelpunt van gisteren kunnen we enigszins begrijpen waarom. De 23-jarige Belotti, negenvoudig Italiaans international, pakte tegen Sassuolo immers uit met een werkelijk verbluffende omhaal. Zijn huzarenstukje luidde de openingsgoal in van de 3-0 overwinning.