Jeroom helpt Rode Duivels met zoeken naar mascotte: kan jij het beter?

Door: redactie

28/08/17 - 14u24

✏️⚽ We hebben je nodig voor een speciale opdracht … Help jij ons verder? ℹ️ ➡️ https://t.co/LxTxHhGRUR #RedDevilsMascot pic.twitter.com/XWKXhWN2PZ

video

Onze Rode Duivels zoeken een mascotte, dus maande cartoonist Jeroom enkele spelers aan om zelf een ontwerp op papier te gooien. Vooral Romelu Lukaku gaf het beste van zichzelf, maar het is duidelijk dat de spits van Manchester United beter kan voetballen dan tekenen. De reacties spreken dan ook boekdelen. Bekijk de hilarische video hierboven.



Schuilt in u meer tekentalent? Dien dan hier uw ontwerp in.