Wat panna's uitdelen aan nietsvermoedende passanten in hartje Madrid? Deze gemaskerde Rode Duivel offert er zich graag voor op

YP

28/08/17 - 13u23 Bron: Touzani TV

© Rv.

video

Doet de naam Soufiane Touzani soms een belletje rinkelen? Nee? Wel, Touzani is een Nederlands-Marokkaanse straatvoetballer die op Touzani TV, zijn YouTube-kanaal, steevast verkeert in het gezelschap van topvoetballers. In het verleden passeerden al Sergio Ramos, Arjen Robben en Paul Pogba de revue, deze keer pakte de balvirtuoos uit met een video waarin Rode Duivel Yannick Carrasco de hoofdrol speelt. Sterker nog: hij krijgt de flankaanvaller van Atlético Madrid zelfs zo ver om in het centrum van Madrid mét een masker op panna's te gaan uitdelen bij nietsvermoedende voorbijgangers.



Naast de andere uitdagingen die Touzani in petto had, sprak Carrasco ook over zijn pre-matchrituelen en nog over veel meer. Bekijk zijn ontboezemingen in onderstaande video!