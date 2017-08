Op vakantie gaan met een Italiaanse showgirl is niet altijd even leuk, zo ondervindt MotoGP-piloot

© rv.

Andrea Iannone had zich ongetwijfeld een andere start van zijn vakantie samen met de Argentijns-Italiaanse showgirl Belen Rodriguez voorgesteld. De Italiaanse MotoGP-piloot hing nog niet goed en wel in de lucht richting Ibiza, wanneer het vliegtuig rechtsomkeer maakte. De reden: de WAG, die in het verleden ook al een relatie had met toenmalig AC Milan-spits Marco Borriello, had een sigaret opgestoken en het vuuralarm in het vliegtuig laten afgaan. Er volgde zelfs een noodlanding, waarna Iannone en Rodriguez uit het vliegtuig gezet werden.



Volgens Belen ging het louter om een e-sigaret en was de noodlanding nergens voor nodig. Geen nood echter voor het celebrity-koppel: vier uur later stonden ze al in Griekenland. Per privé-jet. Op haar Instagram doet Rodriguez lacherig om het incident. Ze postte een foto waarbij ze tijdens een vakantiewandeling poseert onder een boom met daarin een bordje 'verboden te roken'.