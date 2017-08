Schokkende beelden uit Argentinië: ref wordt op brutale wijze aangevallen door ziedende speler

MH

Als scheidsrechter ben je wel vaker kop van jut. In de Argentijnse amateurreeksen gingen enkelingen echter wel heel zwaar over de schreef afgelopen weekend. Jose Rodriguez, uitkomend voor La Tablada, liep op het einde van de wedstrijd tegen zijn tweede gele kaart aan. Die sanctie kon de woedende speler niet verkroppen en hij verkocht ref Claudio Randriel na afloop een stevige schop in het gezicht. Ook ploegmakkers van de uitgesloten speler vielen de ref, terwijl hij de catacomben werd binnengeleid, op brutale wijze aan.