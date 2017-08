Fanny Neguesha heeft een nieuw lief (en 't is weer een bekende voetballer)

YP

24/08/17 - 13u08 Bron: 7s7

23.1k Likes, 25 Comments - BabyGirl (@fanny.neguesha) on Instagram: "❤️... LM"

Goed nieuws voor Fanny Neguesha, het ex-liefje van Mario Balotelli. De 27-jarige Brusselse heeft immers opnieuw de liefde gevonden en alweer is het een voetballer die ze aan de haak wist te slaan. Via Instagram onthulde ze namelijk dat ze een relatie heeft met Mario Lemina, een Ghanese middenvelder die deze zomer van Juventus naar Southampton verkaste voor zowat 18 miljoen euro. Ze gooide een foto online vergezeld door de initialen van haar nieuwe liefje, een hartje en een sleuteltje en een slotje, wat later deed Lemina hetzelfde - zij het met aangepaste initialen. Romantisch, hé?