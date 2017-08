De aanhouder wint niet altijd. Vraag dat maar aan deze NBA-ster in zijn jacht op 18-jarig model

YP

24/08/17 - 09u08

Je kan veel zeggen over Kristaps Porzingis, maar één ding is zeker: volhardend is hij wel. Drie maanden nadat de Letse center van de New York Knicks Ines Nikic benaderde op Instagram, heeft de snoodaard opnieuw toenadering gezocht tot het Kroatische model. Want intussen heeft die haar 18de verjaardag gevierd.



"Waarom is dat zo belangrijk?", vroeg Nikic zich af nadat Porzingis haar had gevraagd om hem te volgen via de sociaalnetwerksite en de repliek liet niet lang op zich wachten. "Omdat het een kwestie van leven of dood is", aldus de Let. Wanneer Nikic ietwat onverschillig antwoordde, vroeg Porzingis: "Je wilt toch niet dat ik sterf?"



Soit, intussen volgt Nikic Porzingis nog steeds niet en is het gesprek gelekt via Twitter. De aanhouder wint dus niet altijd...