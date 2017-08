Geschorst of niet, wereldgoals zal Cristiano altijd blijven maken

Glenn Van Snick

Naar aanleiding van de Bernabeu Trophy nodigde de Koninklijke gisteren het Italiaanse Fiorentina uit. De ideale gelegenheid om de laatste puntjes op de i te zetten - al is Real uitstekend aan het seizoen begonnen - én Cristiano Ronaldo wat speelminuten te gunnen. De Portugese ster moet na het incident in de Spaanse Supercup namelijk nog enkele competitiewedstrijden op het strafbankje plaatsnemen. Maar geschorst of niet, fenomenale goals zal CR7 altijd blijven maken. De vedette kwam het strafschopgebied binnen en haalde verwoestend uit, een typische Ronaldo-goal, zeg maar. De wondermooie pot was meteen ook de winnende treffer, nadat Fiorentina op voorsprong was gekomen maar Borja Mayora - jawel, op assist van Ronaldo - gelijk maakte. Ook nog dit: Luca Zidane - zoon van - maakte in de tweede helft zijn debuut in het Bernabeu-stadion.