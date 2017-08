Duitse professor: "We moeten tatoeages bij voetballers absoluut verbieden"

DMM

23/08/17 - 15u48

© rv.

Een professor verbonden aan de Duitse Sporthogeschool in Keulen heeft slecht nieuws voor alle voetballers met tattoeages (en dat zijn er heel wat). De lichaamsversieringen zouden de gezondheid van de spelers schaden en daarom roept professor Ingo Froböse op tot een tattoeageverbod in de voetbalwereld.

Gaat u akkoord met de Duitse professor omtrent tatoeages bij profvoetballers? Arturo Vidal © epa. Verschillende studies wijzen er op dat voetballers met tatoeages 3 tot 5% van hun vermogens verliezen kort na het zetten van inkt op het lichaam. Professor Ingo Froböse Lionel Messi © rv.

Het is een vertrouwd beeld in het hedendaagse profvoetbal, spelers die opvallen met tattoeages over het ganse lichaam. Sterren als Lionel Messi, Sergio Ramos en Arturo Vidal laten zich niet onbetuigd en vallen op met de gekste en grootste tatoeages.



Maar wat blijkt, volgens onderzoek zijn de markeren op het lichaam van topvoetballers absoluut niet zo onschuldig. Ze zouden niet gezond zijn voor de spelers in kwestie en zelfs enkele vervelende bijwerkingen hebben, zegt professor Ingo Froböse. De Duitser pleit dan ook voor een verbod op tatoeages in het voetbal.



"Professionele voetbalclubs besteden aandacht aan de kleinste dingen, maar als ze echt een verschil willen maken dan zouden ze beter waken over hun verantwoordelijkheden en de prestaties van de spelers. Verschillende studies wijzen er immers op dat voetballers met tatoeages 3 tot 5% van hun vermogens verliezen kort na het zetten van inkt op het lichaam."



Concreet zou volgens Froböse 60 tot 70% van de inkt via de huid de bloedbaan in komen. Daarom zouden spelers na de aanbreng van een tatoeages heel wat minder fris voor de dag komen. Bovendien zouden grotere exemplaren de warmte- en zweetregulering van het lichaam danig in de war sturen. "De huid is het grootste orgaan dat we hebben en veel voetballers vergiftigen het gewoon met tattoo's."



Varela miste in mei Duitse bekerfinale na tattoo

Als bewijs haalt Froböse het verhaal van Eintracht Frankfurt-verdediger Guillermo Varela aan. De voetballer bracht buiten de wil van de medische staf en coach Niko Kovac om, een bezoekje aan een plaatselijke tattooshop en bekocht dat vervolgens met een stevige huidontsteking. Varela mocht tot frustratie van zijn club met beide handen van op de tribune naar de Duitse beker zwaaien.