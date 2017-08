Account van Barcelona stuurt bericht met nieuwe toptransfer Di Maria de wereld in

Door: redactie

23/08/17 - 11u04

© rv.

Opschudding deze nacht wanneer Barcelona plots de komst van Angel Di Maria aankondigde op hun Twitteraccount. Het was echter niet de Catalaanse club die dat bericht de wereld instuurde, maar een hacker die het account had overgenomen. Van een toptransfer rond de Argentijn is er dus geen sprake.



"Onze accounts werden deze nacht gehackt. We werken nu zo snel mogelijk aan een oplossing om het probleem te verhelpen. Bedankt voor jullie geduld", stuurde de Spaanse club ter verduidelijking de wereld in.