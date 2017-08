MH

22/08/17

14 jaar is ie, maar dit moet nu al dé catch van zijn nog prille carrière zijn. Jack Regenye, met Kennett Square actief in de Junior League Baseball World Series, pakte afgelopen weekend uit met een verbluffende vangbal. Een homerun leek nochtans in de maak, maar met een kattensprong over de omheining sloeg de youngster alsnog in zijn opzet. Dit tot groot jolijt van de commentator van onderstaande video.