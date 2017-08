D'Hoore en co gestopt door... zeilboot in Ladies Tour of Norway

NDR

Grappig beeld zaterdag uit de Ladies Tour of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor dames en meetellend voor de Wereldbeker. In de tweede rit in lijn leken vier dames onder elkaar te gaan uitmaken wie met de ritzege zou gaan lopen. Het kwartet had op vijf kilometer van de finish een voorsprong van een halve minuut op het peloton. Tot daar in de buurt van Fredrikstad plots een brug openging voor de passage van een boot(je). Het hele deelnemersveld werd om en bij de vijf minuten opgehouden. Wat volgde, was uiteraard een massasprint, waarin de Australische Chloë Hosking het haalde van Marianne Vos, Ellen van Dijk en Jolien D'Hoore. De slotrit werd gewonnen door de Amerikaanse Megan Guarnier. Marianne Vos is eindwinnaar. (DNR)