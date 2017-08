Hebt u vijf minuten tijd? Kijk dan zeker naar deze rally in het vrouwentennis

PL

Je hebt in het tennis lange rally's, en nóg langere rally's. De Russische Amina Anshba en de Poolse Magdalena Frech gingen deze week op het ITF-toernooi van Leipzig duidelijk voor het laatste genre. Bij een 4-4 stand in de tiebreak van de derde en beslissende set wilde geen van beide speelsters in de fout gaan. Het gevolg: de bal ging liefst 140 (!) keer over en weer, in een rally die bijna vijf minuten duurde. Finaal beslechtte Anshba de slagenwisseling met een rake volley. De Russische zou nadien ook de tiebreak (en de wedstrijd) met 7-5 naar zich toetrekken.