Oeps! Iers waxmuseum gaat helemaal de mist in met wassen beeld McGregor

DM

19/08/17 - 12u00

© rv.

Nog een dikke week en dan is het zover. De langverwachte wedstrijd tussen MMA-er Conor McGregor en bokser Floyd Mayweather. Dat de kamp al maanden wordt gehypet, is geen nieuwtje meer. Al gaat het Iers waxmuseum in de finale aanloop naar de kamp wel even stevig uit de bocht.