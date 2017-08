Paulinho nu al onder vuur bij Barça-fans, Neymar steekt hem hart onder de riem

© ap.

Paulinho ligt nu al flink onder vuur bij de supporters van FC Barcelona. De kersverse aanwinst van de club liet zich vier jaar geleden laatdunkend uit over zijn nieuwe werkgever en dat zijn de 'socios' van Barça niet vergeten.

'Vamos Madrid hoy si! Púta Barca, Puta Catalunha', twitterde de Braziliaan als speler van Tottenham Hotspur in 2013 vlak voor een ontmoeting tussen Real Madrid en Barcelona. Vrij vertaald betekent dat zoiets als: Kom op Real, klote Barcelona, klote Catalonië. De tweet van Paulinho, die is verwijderd, dook de voorbije uren echter via verscheidene screenshots weer op.



Paulinho voetbalde tot de zomer van 2014 bij Tottenham Hotspur. Vervolgens liet hij zijn financiële belangen boven alle sportieve uitdagingen prevaleren en koos hij voor een Chinees avontuur bij Guangzhou Evergrande. Barcelona verbaasde gisteren door de 29-jarige Braziliaan voor 40 miljoen euro aan te trekken.