Estse club zet zichzelf compleet voor schut met owngoal na... 14 seconden (terwijl tegenstander nog geen bal had geraakt)

Scoren zonder ook maar een bal te raken? In de Estse bekercompetitie kan het. Tijdens de confrontatie tussen Levadia Tallinn en Paide Linnameeskond - niet meteen de meest ronkende namen binnen het voetbal, dat ter zijde - was het na 14 seconden al prijs. Maar het is de manier waarop die de wenkbrauwen doet fronsen. Wanneer verdediger Martin Kase onder druk van een tegenstander het leer richting zijn doelman speelt, loopt het grondig fout. De terugspeelbal van Kase is er eentje van dramatische kwaliteit en doelman Magnus Karofeld is eraan voor de moeite.



De knullige treffer zette alvast de toon voor Levadia, dat de bekermatch met 3-1 won.