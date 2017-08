Het kryptoniet van Federer ontdekt op z'n 36ste?

Door: redactie

9/08/17 - 09u08

© Rv.

video

Gisteren mocht Roger Federer 36 kaarsjes uitblazen en ter gelegenheid daarvan had racketsponsor Wilson een verrassing voor de Zwitserse tenniskampioen in huis. Zo stond er op een van de vele tenniscourts in Montreal (waar hij deelneemt aan het ATP-toernooi) een doos op hem te wachten en toen die werd gelicht en er een schattige puppy te voorschijn kwam, sprak de eerste reactie van de tennislegende boekdelen: "Dit is toch een hond, hé? Ik heb een beetje schrik van honden, om eerlijk te zijn", klonk het ietwat verrassend. Toen hij op een gegeven moment enkele beestjes te eten gaf en er eentje enthousiast op zijn borst sprong, slaakte de 19-voudige grandslamwinnaar zelfs een gilletje.



Gaandeweg raakte Federer toch wat meer op zijn gemak tussen de viervoetertjes. "Uiteindelijk zie ik die beestjes wel graag, maar ik ben er gewoon niet mee vertrouwd. Door het vele reizen de afgelopen 20 jaar was het onmogelijk om voor huisdieren te zorgen. Maar ik denk wel dat we op een dag een hond zullen hebben", aldus nog Federer.