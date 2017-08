Dat was nipt! Cristiano Ronaldo moest bijna verstek geven voor Europese Supercup

MDB

Hoogspanning vanavond in Skopje waar Manchester United en Real Madrid tegnover elkaar staan in de Europese Supercup. Ei zo na moest de winnaar van de Champions League het zonder hun wereldster Cristiano Ronaldo doen. De Portugees trachtte bij aankomst in het stadion gezwind van de spelersbus te stappen, maar dan liep het bijna mis. Met nog een extreme reflex kon CR7 zich nog maar net rechthouden. Scheelde dat even weinig!