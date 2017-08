Denswil trekt zijn staart in: "Goede sessie achter de rug"

WD & MH

8/08/17

Géén Stefano Denswil afgelopen zondag bij Club in de zege tegen Eupen (3-1). De Nederlander werd "wegens blessureleed" buiten de selectie gelaten. Zo klonk het althans op de clubwebsite van blauw-zwart. Maar was Denswil wel effectief geblesseerd, of is er meer aan de hand? Gisteravond postte de linkspoot immers een opvallend filmpje op zijn instagramprofiel. "Volgens mij ben ik gewoon fit", luidde het onderschrift. Denswil heeft het filmpje ondertussen verwijderd en vervangen door foto met bijhorend commentaar: "Goede sessie achter de rug met de groep."