Waarom Adriano liever ging feesten met prostituees en nooit de beste ter wereld werd, ex-ploegmaat bij Inter komt met het antwoord

Dries Mombert

7/08/17 - 21u37

© epa.

video Ruim tien jaar geleden stond hij geboekstaafd als een van de grootste talenten uit het mondiale voetbal, maar anno 2017 is Adriano helemaal van de radar verdwenen. De ex-international van Brazilië werd vorig jaar nog vrijgegeven door Miami United en is sindsdien een vrije speler. Oud-ploeggenoot Javier Zanetti heeft een opvallende verklaring voor Adriano's carrièreverloop.

© getty.

Het Bernabeu-stadion op een broeierige avond in 2001. Inter staat voor een vrije trap, terwijl de toen nog piepjonge Adriano zich achter de bal zet. Wat volgt is een haast nooit geziene pegel in de kruising. Losjes, met de linkervoet. Alsof het de simpelste zaak van de wereld is.



Inter-aanvaller Alvaro Recoba nam zijn toenmalige ploeggenoot na zijn goal bij de hand. "Jij kan de beste aanvaller ter wereld worden." En inderdaad, na een bijzonder succesvolle uitleenbeurt bij Parma, kwam Adriano met die doelstelling door de grote poort weer aankloppen bij Inter.



De Braziliaan toonde meteen tot wat hij in staat was en scoorde in zijn eerste twee seizoenen bij de Italiaanse topclub 29 goals in 60 wedstrijden. Enkel blessures leken de "Keizer" een halt toe te kunnen roepen, want niemand was veilig voor Adriano's klasse.



Met een granieten linker en uitmuntende techniek liet de "nieuwe Ronaldo" ook al snel 31 doelpunten in 51 wedstrijden voor de Braziliaanse nationale ploeg optekenen. Een nieuwe ster leek geboren. (Lees hieronder verder)