"Ik liet stenen van een brug vallen tot de ruit van een voorbijkomende trein brak", eerlijke Mitrovic praat over woelige jeugdjaren

Een vos verliest zijn streken niet, maar Aleksandar Mitrovic staat sinds de geboorte van zijn zoontje volwassener in het leven. Zo gaf de ex-aanvaller van Anderlecht althans aan in een uitgebreid interview tegenover het Britse Daily Mail. "Toen ik tekende voor Newcastle, was ik nog een jongen. Als ik op het voetbalveld mijn emoties niet onder controle hield, kon ik nog niet tot één tellen. Nu geraak ik tot zes, soms zeven."

Vergis u niet, Aleksandar Mitrovic is nog altijd mààr 22 lentes jong. In het seizoen 2014-'15 kroonde de temperamentvolle Serviër zich tot topschutter in onze vaderlandse competitie, terwijl zijn passage in Newcastle er tot dusver eentje is met hoogtes en laagtes. Populair is ie bij de fans van zijn huidige club zeker en vast. "Mitro's on fire", weergalmt regelmatig door het St. James' Park. In de Premier League kunnen ze spelers van het kaliber van 'Mitrogoal' immers wel smaken. Al verkondigt de Serviër dat de voetbalwereld hem gered heeft van een leven in de criminaliteit.



"Mijn vader vertelde me dat ik, zonder het voetbal, nu een kickbokser of een crimineel zou zijn", klinkt het bij de man die in zijn debuutmatch voor Newcastle na 16 minuten rood kreeg. "Maar het vaderschap heeft me dusdanig veranderd. Ik probeer er alles aan te doen zodat mijn zoon later trots op me kan zijn. Vroeger verloor ik wel eens de controle over mezelf of raakte ik verveeld, nu is er altijd iets waaraan ik me kan optrekken. Ik ben een man geworden." Lees ook Benteke scoort voor Crystal Palace in oefenpot tegen Schalke 04

Kattenkwaad Mitrovic beleefde in Servië enkele turbulente jeugdjaren. "Ooit liet ik stenen van een brug vallen, terwijl er een trein onder die brug passeerde. Iedereen deed het, maar net de mijne brak een ruit en de trein moest stoppen. Toen ik thuiskwam, waren mijn ouders razend. 'Waarom altijd jij?', zeiden ze dan tegen me. Op dat moment dacht ik dat ik gewoon ongeluk had, maar nu besef ik dat ik het nooit had mogen doen. Als iemand me zei wat ik moest doen, deed ik exact het tegenovergestelde. Ik kon niet tegen al die regeltjes. Ik had mijn vrijheid nodig."



De bonkige Serviër had iets nodig wat hem weerhield van kattenkwaad op straat en vond dat in het voetbal. "Ze namen me mee naar het voetbalveld en ontdekte al snel dat ik talent had. Ik kon dan misschien wel agressief zijn, maar ik was ook goed met de bal. Ik keek veel naar Alan Shearer, hij was mijn idool."