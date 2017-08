Hij krijgt een vorstelijk loon in China, maar daarvoor verwent Witsel de fans bij momenten ook wel

Door: redactie

7/08/17 - 10u57

video Axel Witsel kwam gisteren met Tianjin Quanjian niet verder dan een scoreloos gelijkspel op het veld van Shanghai SIPG. Maar de Rode Duivel, een van de grootverdieners in China, kon zich wel een keer in positieve zin laten opmerken tegen het team van zijn ex-ploegmaat Hulk.

Witsel hield de bal rustig in de ploeg na een doeltrap van Shanghai-doelman Junling en na een combinatie met linksachter Mi kon de middenvelder zich wat ademruimte verschaffen door de bal sluw door de benen van Odil Akhmedov te tikken. Niet veel later werd de Rode Duivel tegen de grond gewerkt, maar de commentatoren (en ongetwijfeld ook de Chinese fans) konden de actie van Witsel wel smaken.



Tianjin (36 punten) bleef door het gelijkspel derde in de stand, op vijf punten van Shanghai SIPG dat tweede is. Guangzhou Evergrande voert de ranglijst nog altijd aan met 44 punten. Op de volgende speeldag ontvangt Tianjin Quanjian in eigen huis Beijing Guoan, de nummer zes uit de stand.