Zélf scoren en toch een strafschop tegen krijgen: ook dat is de videoref

video Afgelopen weekend stond in Nederland de supercup op het programma. Landskampioen Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal door Vitesse te kloppen na strafschoppen, maar dé hoofdrol werd opgeëist door ref Danny Makkelie (en zijn assestenten in het videobusje).

De Rotterdammers dachten in minuut 55 de winst op zak te hebben, maar tot verbazing van de hele Kuip keurde scheidsrechter Makkelie de goal van de Deense prijsschutter Nicolai Jorgensen af. Om het allemaal nog wat knotsgekker te maken, wees Makkelie na het bekijken van de beelden naar de stip in de buurt van de goal van Feyenoord-doelman Jones. Strafschop Vitesse.



Het doelpunt van Jorgensen werd afgekeurd voor buitenspel. De ref stond vervolgens in contact met videoscheidsrechter Pol van Boekel. Om, zo leek aanvankelijk, de beslissing mogelijk te herzien. Maar dat was niet het geval. De arbiter besloot op basis van de beelden een penalty toe te kennen aan Vitesse. Enkele tellen eerder beging Karim El Ahmadi immers een overtreding op spits Tim Matavz van de Vitesse. Een overtreding die, zo vond de arbitrage, een penalty rechtvaardigde. Een die, onder een striemend fluitconcert, uiteindelijk benut werd door ex-Anderlechtspeler Alexander Büttner. In plaats van 2-0 werd het zo 1-1 in Rotterdam. Een knotsgekke scène, maar Makkelie en zijn ploeg hadden het wél bij het rechte eind.



De aanhang van Feyenoord probeerde er daarna ook maar het beste van te maken. "Videoref olé olé", klonk het cynisch van de volle tribunes in De Kuip. Een kwartier later gingen de 50.000 thuisfans uiteindelijk ook tevreden naar huis, nadat hun club in de noodzakelijke penaltyserie te sterk was voor de bekerwinnaar.