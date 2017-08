Ex-Antwerpspeler Ritchie De Laet deelt met ludieke tweet sneer uit aan Vanhaezebrouck

MH

Een nieuwe nederlaag na een woelige week voor AA Gent vanmiddag. Promovendus Antwerp verraste in de Ghelamco Arena: 0-1. Ook ex-Antwerpspeler Ritchie De Laet, momenteel op de loonlijst van Engels tweedeklasser Aston Villa, was getuige van de stunt van 'The Great Old'. Zo liet hij alvast optekenen met een opvallende tweet, waarin hij op ietwat ludieke wijze een sneer uitdeelde aan Hein Vanhaezebrouck.



De Gentse coach was na afloop van de partij niet tevreden met slechts vier minuten toegevoegde speeltijd. Hij vond dat doelman Sinan Bolat maar wat graag de tijd nam bij zijn blessurebehandeling in de slotminuten. "Zo gaan alle kleine clubs beginnen met tijdrekken", klonk het bij Vanhaezebrouck. Op die uitspraak reageerde Ritchie De Laet wel heel gevat. "Kleine ploeg, het was wel tegen 'den Antwerp' hé, man", tweette de 28-jarige Antwerpenaar.