Nainggolan kijkt raar op wanneer die hard Roma-fan zijn opvallend plan onthult. En toch houdt die woord

2/08/17 - 08u03

Radja Nainggolan vertoeft momenteel met AS Roma in de Verenigde Staten voor een promotour, maar ook daar maak je blijkbaar de gekste dingen mee. Zo was 'Il Ninja', die onlangs zijn contract bij de Romeinen verlengde tot 2021, handtekeningen aan het uitdelen toen één Amerikaanse superfan een opvallend verzoek had. Brad Taylor (zo heet de protagonist in bovenstaand filmpje) wilde immers dat de Rode Duivel zijn handtekening zette op zijn borst om die naast het logo van AS Roma dat er al stond eveneens te laten tattoeëren.



Iets wat Italian Football TV, de zender die de gebeurtenissen aan het filmen was, toch wel van naderbij wilde opvolgen. De gegevens van Taylor werden genoteerd en wat bleek: de man liet de handtekening van Nainggolan ook daadwerkelijk vereeuwigen op zijn borst - allemaal onder het goedkeurend oog van zijn vrouw en vrienden natuurlijk. Clubliefde; ze bestaat wel degelijk...

