Na zware hartoperatie op zijn 24 is Engelse speler nu klaar voor de Premier League

Door: Mike De Beck

1/08/17 - 09u08 Bron: ESPN

© rv.

Zijn leven hing even aan een zijden draadje toen na een routinecontrole bleek dat Connor Goldson met een gezwollen aorta kampte. Een zware hartoperatie later, wil de centrale verdediger van promovendus Brighton & Hove Albion zijn carrière nieuw leven inblazen. En dat op het hoogste Engelse toneel, de Premier League.

De carrière van Goldson stond op de helling wanneer de gezwollen aorta aan het licht kwam. In januari speelde de 24-jarige verdediger zijn voorlopig laatste wedstrijd, maar het werd niet zijn laatste partij ooit. Anders dan de onfortuinlijke Cheick Tiote die op training in elkaar stuikte en overleed. "Je weet nooit wat er kan gebeuren", vertelde Goldson aan ESPN.



"Het voetbal moet iets doen. Elke club moet minstens een keer per jaar een controle uitvoeren. Ik voelde er zelf niets van, maar als de clubs door mijn verhaal testen gaan uitvoeren kan het hopelijk andere spelers redden", aldus Goldson. "De chirurg vertelde me dat het net als een ballon is. Het wordt steeds groter en groter en kan zomaar ontploffen. Of je hebt geluk en het ontploft niet", vertelt Goldson over de risico's. Hij kan straks alvast gewoon weer op het voetbalveld verschijnen en dat in de prestigieuze Premier League.