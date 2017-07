MDB

Nu Radja Nainggolan heeft bijgetekend bij AS Roma is de transferstorm gaan liggen rond de Belgische middenvelder. 'Il Ninja' heeft dan ook wat vrije tijd en ging een uitdaging aan in de kapper. Zo moest hij telkens binnen de negentig seconden drie fans van een hanenkam voorzien. Het kenmerk van Nainggolan. De supporters waagden het erop en Nainggolan zelf slaagde in zijn opdracht. Maar een carrièreswitch zit er blijkbaar niet meteen in.