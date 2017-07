Is dit nu al dé owngoal van het seizoen?

MDB

30/07/17 - 09u36

Kondogbia's 40 yard stunner... (Into his own net) pic.twitter.com/MXDh5lqZex

Geoffrey Kondogbia heeft gisteren al een gooi gedaan naar dé owngoal van het seizoen. In een oefenduel tegen Chelsea werd de defensieve middenvelder van Inter net voor de middenlijn onder druk gezet waarop hij besliste om de bal dan maar terug te spelen naar zijn doelman. Het liep echter helemaal anders af dan Kondogbia zich had ingebeeld. De Fransman kon zonder het te willen zijn doelman fraai lobben. De bizarre owngoal had wel geen gevolgen, want Inter won uiteindelijk nog met 1-2.