Op klasse staat geen leeftijd: Podolski scoort twee keer bij debuut in Japan

BB

29/07/17 - 17u36 Bron: Twitter

video

Lukas Podolski maakte deze zomer de overgang naar Vissel Kobe, waar hij dit weekend debuteerde. De ex-Duitse international liet er zijn eerste speelminuten in de Japanse J1 League niet onopgemerkt voorbijgaan. Tegen Omiya Ardija trof hij meteen twee keer raak. Zo had de ex-Arsenalspeler een groot aandeel in de 3-1-zege van zijn club. Vooral bij zijn eerste treffer, meteen ook de openingsgoal in de wedstrijd, toonde Podolski nog eens zijn klasse. Vanuit de tweede lijn plaatste hij de bal perfect naast de doelman tegen de netten. Even later kopte de 32-jarige 'Poldi' ook de 2-1 in het mandje.