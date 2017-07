Kevin Durant haalt Guinness Book met sportles aan 3.459 Indiase kinderen

XC

NBA-superster Kevin Durant heeft zich verzekerd van een plaatsje in het Guinness Book of Records. De Amerikaanse vedette van de Golden State Warriors slaagde erin om in India de grootste sportles ooit te organiseren. Liefst 3.459 jonge basketfans volgden op hetzelfde moment de training van de MVP uit de laatste NBA-finale.

De 28-jarige Durant vertoeft momenteel in India in het kader van een initiatief dat de NBA heeft opgestart om de basketsport in het immense Zuid-Aziatische land te promoten. Een groep jongeren uit de NBA Academy India woonde de les in New Delhi ter plaatse bij. De meeste anderen volgden de verrichtingen van Durant via satelliet vanuit steden als Bengaluru, Chennai, Hyderabad en Kolkata.



Bij het vorige Guinnees Record waren zo'n 600 kinderen betrokken. Dat record werd dus verpulverd.



"Mijn liefde voor basketbal kunnen delen met duizenden jongens en meisjes over heel India was een ongelofelijke ervaring", reageerde Durant. "Het was een eer deze fantastische jongeren te kunnen trainen en deel te mogen uitmaken van deze speciale dag."



De zogenaamde "Reliance Foundation Junior NBA" is een NBA-initiatief dat in 2013 in India werd opgestart om het basket in dat land te promoten. Sindsdien werden er al ruim zes miljoen jongeren mee bereikt. Zij krijgen les van meer dan 5.000 coaches.