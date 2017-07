De 'IJzeren dame van het zwembad' heeft nu ook eigen strip: het verhaal van de superheldin van het Hongaarse zwemmen

Bart Fieremans

28/07/17 - 15u29

© rv.

De Iron Lady leeft. Niet Margaret Thatcher, maar Katinka Hosszú. De Hongaarse zwemster doet op het WK in Boedapest haar bijnaam eer aan: in haar land is ze een superheldin en zo laat ze zich ook afbeelden. Zelfs de wereldzwembond FINA heeft schrik van haar.

'Kleine Kokette Katinka'. Zou Katinka Hosszú weten dat haar voornaam in Nederland door in 1962 bezongen is op het Eurosongfestival? Tot daar de vergelijking, want met 1m75 en haar brede zwemschouder is Hosszú niet echt klein. En koket, dat past niet bij haar imago als Iron Lady, de 'IJzeren Dame'.



Die bijnaam is haar handelsmerk als zwemster. Zeker sinds de Spelen van Rio is haar status als grootste sportvrouw van Hongarije onbetwist, dankzij olympisch goud op de 100m rug en 200m en 400m wissel. In het klassieke zwemland Hongarije kan dat tellen, nu bij het WK in haar thuisland is Hosszú 'hotter' dan ooit.



Dat zie je ook aan de marketingmachine rond Hosszú. De promocampagne van Arena met een exclusieve fotoshoot voor dit WK is treffend voor haar imago: Hosszú zeult in een fabriek met stalen kabels of poseert stoer met een ijzeren ketting rond haar nek, terwijl vuurspetters van het lassen oplichten. Om maar te zeggen: geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.



(Lees hieronder verder) Lees ook Katinka Hosszu sticht nieuwe vereniging als reactie op FINA

Pieter Timmers grijpt naast halve finales 50m vrije slag

Buys staat in halve finales 50 meter vlinderslag, Croenen strandt ondanks PR in reeksen 100 meter vlinderslag © Kristoof Nemeth . © Kristoof Nemeth . © Kristoof Nemeth .

Haar populariteit blijkt ook in de fanzone naast de Duna Arena. Een shop van Hosszú - de 'Iron Store' - trekt veel volk: posters, mokken en Iron Comics-stripverhalen met Hosszú als actieheldin gaan vlot over de toonbank. Buiten staan fans - jong en oud - in de rij om naast een groot levensecht beeld van de olympisch gedecoreerde Hosszu selfies te nemen.



(Lees hieronder verder) © rv.

De kassa rinkelt voor Hosszú. Grof geschat verdient ze met haar status twee miljoen euro per jaar in Hongarije. 'Hard work pays off', is haar motto. Op sociale media post ze graag foto's van haar in de gymzaal. Haar pure spiermassa imponeert. Met dank aan haar coach-echtgenoot Shane Tusup.



Na de Spelen van Londen 2012 - waar Hosszú onder grote druk gekraakt was - komt Tusup als coach prominent in beeld en groeit Hosszú uit tot de superkampioene die ze nu is. Tusup, ex-zwemmer en krachttrainer, kiest voor een bikkelharde aanpak. Het accent ligt meer dan voorheen op competitie: hij transformeert Hosszú tot een racemachine die aan zoveel mogelijk wedstrijden en nummers deelneemt. Intussen cultiveert hij haar merknaam: zelf laat hij 'Iron Lady' op zijn linkerbiceps tatoeëren. Tusup is met zijn imposante bodybuilderborstkas van geen kleintje vervaard. Aan het zwembad coacht hij als een halve gek. Zijn excentrieke gedrag in Rio zorgt voor ophef. "Zijn trainingsaanpak is eng", zegt ex-zwemster Jessica Hardy. Hosszú ziet er geen graten in: "Hij is keihard als coach, thuis is hij superlief."



Een opmerkelijke progressie wekt in de zwemwereld soms wantrouwen op. Maar Hosszú en Tusup laten niet met zich sollen. De Canadese ex-zwemmer Casey Barrett krijgt bij een kritisch artikel over de prestaties van Hosszú meteen een rechtszaak aangesmeerd.