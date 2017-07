Furieuze Neymar verlaat training Barça na ruzie met ploegmaat

XC

28/07/17 - 13u38

video Hoelang blijft Neymar nog een Barça-speler? De toekomst van de Braziliaan lijkt onzeker bij de Blaugrana, en de geruchten rondom een transfer naar PSG nemen alsmaar toe. Vandaag verliet Neymar de training na een ruzie met ploeggenoot Nelson Semedo.

Op beelden is te zien hoe Neymar het aan de stok kreeg met Semedo, de nieuwe aanwinst van FC Barcelona. De Braziliaanse superster was furieus en ging een tweede keer verhaal halen. Gelukkig was Sergio Busquets er om Neymar tegen te houden. Die laatste trok vervolgens zijn hesje uit en verliet het trainingsveld. Uit frustratie trapte hij nog tegen een bal. Heeft hij het gehad met Barça?