Hoe John Terry door één Instagram-post een waarde van bijna 500.000 euro kwijt is

Door: Mike De Beck

28/07/17 - 10u57 Bron: Daily Mail

78.1k Likes, 223 Comments - John Terry (@johnterry.26) on Instagram: "Great few days away Skiing with the family ❄️ @toniterry26 "

Op vakantie gaan doe je blijkbaar niet altijd ongestraft. Neem nu John Terry. De kersverse aanwinst van Aston Villa plaatste eind februari een foto van hem samen met zijn vrouw op Instagram. Enkele inbrekers zagen dat kiekje en besloten dan maar het huis van de centrale verdediger te plunderen. Ze gingen aan de haal met 400.000 Britse pond aan goederen (zo'n 446.000 euro).

De voormalige kapitein van Engeland plaatste een foto van zichzelf op Instagram terwijl hij aan het genieten was van een skivakantie in de Franse Alpen. Wat hij niet wist was dat er enkele inbrekers mee keken. Omdat ze wisten dat John Terry toch niet thuis was, konden de inbrekers hun gang gaan. Ze doolden uren rond in het huis van de voetballer en gingen aan de haal met juwelen en dure handtassen van de vrouw van Terry, Toni.



De feiten deden zich eind februari voor, maar de details komen nu pas aan het licht. Zo riskeren de daders een celstraf van een paar jaar. De inbrekers waren niet aan hun proefstuk toe, want ze vielen ook al andere huizen van miljonairs binnen. In totaal hadden ze zo een buit van 600.000 Britse pond (zo'n 670.000 euro).