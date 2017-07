Door: Mike De Beck

22 jaar is de jonge knaap Rivaldinho en hij beschikt blijkbaar over flink wat buskruit in zijn rechterbeen. De spits die nu uitkomt voor Dinamo Boekarest liet zich in de Europese kwalifiactiewedstrijd tegen Athletic Bilbao met een stevige streep opmerken. Vanop zo'n dertig meter van het vijandelijke doel haalde de zoon van Rivaldo de trekker over. Knal, recht in de winkelhaak. Het leverde Dinamo Boekarest niet de zege op, het werd wel 1-1.