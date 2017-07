Deze renner vierde veel te vroeg en daar bleef het niet bij voor de ongelukkige man

Door: Mike De Beck

28/07/17 - 06u40 Bron: Cycling Weekly

video

Neen, het was niet het dagje van Sam Rosenholtz. De man leek naar de zege te snellen in een prangende spurt in de Gran Prix van Beverly in Amerika. Hij voelde zich dan ook zegezeker en gooide de armen in de lucht, maar de spurt was nog lang niet gereden. Sterker nog: Rosenholtz werd op de meet nog voorbijgesneld.



Daar hield het niet bij op, want omdat hij zijn beide armen de lucht in gooide, verloor Rosenholtz de controle over zijn stuur. Meteen nadat hij de finish had overschreden, knalde hij op volle snelheid tegen de grond en sleurde hij een renner mee in zijn val. Brute pech dus voor de amateurwielrenner.