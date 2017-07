Opvallend: tennisster moet opgeven door ... ventilator

XC

Kristyna Pliskova, de zus van het nummer één van de wereld Karolina, heeft om een wel heel bizarre reden opgegeven in het toernooi van Nanchang. In de achtste finales leidde de Tsjechische in de eerste set met 3-0 tegen de Japanse Nao Hibino, maar vervolgens blesseerde Pliskova zich ietwat ongelukkig. Het derde reekshoofd wilde een ventilator verplaatsen, maar liep daarbij een snijwonde in haar duim op.