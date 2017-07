Vierde kind op komst, maar daar hoeft het voor Cristiano Ronaldo niet te stoppen

Door: Mike De Beck

27/07/17 - 13u51 Bron: El Mundo Deportivo

Cristiano Ronaldo met zijn drie kinderen. © rv.

Hij heeft al drie kinderen en de vierde is zelfs op komst, maar als het van Cristiano Ronaldo afhangt, stopt het daar niet bij. "Cristianinho is erg gelukkig", wist de sterspeler van Real Madrid in een interview aan een Chinees televisiestation te vertellen. "Hij zegt me ook dat hij meer broertjes wil", vertelt CR7 over zijn oudste zoon. "Hij wil er zeven, het magische getal, en dat vind ik wel oké. We moeten het echter rustig houden en het moment afwachten."



Naast zijn oudste zoon Cristiano Junior, kreeg Cristiano Ronaldo (opnieuw via een draagmoeder) onlangs nog een tweeling met Eva en Mateo. Maar de babyboom houdt niet op, want zijn huidige vriendin Georgina Rodríguez is zwanger van de speler van Real Madrid. Binnenkort komt de teller dus op vier te staan.