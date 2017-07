Hilarisch: verkleed als Conor McGregor kan je blijkbaar heel wat mensen beetnemen

Door: redactie

27/07/17 - 12u52

© youtube.

video

In het Amerikaanse Los Angeles ging de Kazack Islam Badurgov enkele McGregor-fans beetnemen. Versierd met dezelfde tattoos en een valse baard ging de grappenmaker op stap met enkele 'bodyguards' en een cameraploeg. Badurgov is natuurlijk zelf één en al spier, dus de gelijkenis met de Ierse MMA-vechter was treffend. Hij kon overigens nog een sterk staaltje acteren en kwam dus heel overtuigend over. Het enige waardoor de grappenmaker door de mand kon vallen was zijn accent, maar daar hadden de fans geen gehoor naar.



Verschillende fans postte foto's en selfies op sociale media denkend dat ze het te maken hadden met de echte McGregor. De grap was bedoeld om McGregor te steunen in zijn opkomend bokswedstrijd tegen Floyd Mayweather. Badurgov gelooft dat 'The Notorious' kan winnen.