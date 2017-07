Chinese MMA-club plukt jonge weesjes van straat om er ware vechtmachines van te maken

Door: Mike De Beck

27/07/17 - 11u28 Bron: Total Pro Sports

© rv.

video Een MMA-gevecht tussen 14-jarigen? Het kan zomaar in China. Een speciale MMA-club in Chengdu adopteerde maar liefst 400 weeskinderen die dag in dag uit in de ring staan om te trainen en later ook wedstrijden te vechten. Ondertussen loopt er wel een politieonderzoek tegen de club.

Er is ophef ontstaan rond een korte documentaire die al snel viraal ging in China. De hoofdrolspelers zijn kinderen van 14 jaar (of zelfs jonger) die worden opgeleid om echte MMA-vechters te worden. De eigenaar van de club probeert zo de kinderen van de straat te houden zodat ze zich helemaal op het vechten kunnen toespitsen.



In de video (hieronder te bekijken) komen de 14-jarigen Xiao Long en Xiao Wu aan het woord. Bij de ene is de vader overleden en zette zijn moeder het op een lopen, bij de andere zijn de beide ouders dood. Ze zijn volgens hen, beter af in de club dan op straat. "Je hebt alles hier. Er is eten, we krijgen kleren en een plek om te leven", vertelt Xiao Wu. "Het eten is hier veel beter dan thuis. Hier zijn eieren en er is ook rundvlees, thuis kan ik alleen maar aardappelen eten." Lees ook "Ze huilde tranen met tuiten": hoe miljoenenkamp voor 'geheim' liefje Mayweather uitdraait op nachtmerrie

