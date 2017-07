Chris Froome voelt zich helemaal in zijn sas in België: "Passeer me de frietjes"

Door: Mike De Beck

27/07/17 - 06u42

After a few days in Belgium... #Flandrien #Rodenbach Pass me some #frites pic.twitter.com/kJyC3xSadT

Chris Froome voelt zich klaarblijkelijk al helemaal thuis in ons land. De ondertussen al viervoudig winnaar van de Tour de France is in België toe aan een rondje na-Tourcriteriums en waagt zich zelfs aan onze specialiteiten. Zo poseert hij met een Rodenback in zijn linkerhand en een T-shirt met daarop 100% Flandrien. "Na een paar dagen in België... Passeer me de frietjes", hunkert de Keniaanse Brit naar de delicatesse.