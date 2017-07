Door: redactie

Morgenavond (20.45 uur) neemt KV Oostende het in de derde voorronde van de Europa League op tegen Marseille. Speciaal voor het eerste Europese avontuur in de clubgeschiedenis van 'de Kustboys', werd er een vliegtuig in KVO-kleuren naar de luchthaven van Oostende gehaald. Dat vliegtuig moest vandaag om 10 uur vertrekken, maar door een technisch defect aan de monitors, is de vlucht uitgesteld. In afwachting besloten de spelers dan maar om een potje UNO te spelen.