En of hij het nog kan! Torino-coach Mihajlovic toont magistrale traptechniek op training

26/07/17 - 07u24

video Sinisa Mihajlovic was vroeger een echte vrijschopspecialist, en dat is hij duidelijk nog niet verleerd. De Torino-coach etaleerde op training zijn traptechniek, zelfs de kansloze doelman Vanja Milinkovic-Savic moest erom lachen. Mihajlovic maakte destijds furore in de Serie A. De Serviër kwam onder meer uit voor AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma en Inter Milaan.