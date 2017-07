Niet in selectie van Leko, maar wederhelft helpt Club-speler om gedachten te verzetten

Door: redactie

25/07/17 - 14u48

© Instagram.

Ludovic Butelle kent geen hoogdagen bij Club Brugge. De 34-jarige Franse doelman is niet opgenomen in de selectie van morgen. Brugge neemt het dan op in de derde voorronde van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir. Met voor hem de Amerikaanse Ethan Horvath en Belgische Guillaume Hubert en Jens Teunckens is er dus geen plaats meer voor Butelle.



Gelukkige kan vrouwlief Sophie Butelle haar man helpen om hem op andere gedachten te verzetten. Zij toont op Instagram haar vakantiekliekjes in Albufeira, Portugal, waarin ze meestal ook de hoofdrol speelt. De 34-jarige Sophie laat niets aan de verbeelding over en poseert maar al te graag eens voor de camera.