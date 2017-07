"Als Barça zich nog plaatst, eet ik een rat op": de boutade die een burgemeester héél zuur opbrak

TL

25/07/17 - 12u21 Bron: L'Equipe

© PHOTO NEWS.

video De onwaarschijnlijke remontada van FC Barcelona in de Champions League van afgelopen seizoen ligt misschien niet meer zo heel vers in uw geheugen. Maar bij de burgemeester van de Franse gemeente Mont-de-Marsan is dat ongetwijfeld wel nog het geval.