Ook na drie weken Tour is Offredo onafscheidelijk van zijn tweewieler

Door: Mike De Beck

24/07/17 - 18u13

Strange feeling this morning the @LeTour is over ! #wgg #TDF2017 pic.twitter.com/IQIK6wxXSA

Yoann Offredo was een van de vele renners van Wanty-Groupe Gobert die in een vlakke etappe vol voor de aanval koos. De Fransman was echter niet te spreken over het peloton dat in die eerste week meestal de neus ophaalde voor de goede vlucht.



Na te zijn aangekomen in Parijs is die woede al wat gaan liggen en geniet Offredo van de rust na drie weken koers. Toch kan de 30-jarige Fransman meer geen genoeg krijgen van zijn fiets en deelde hij voor het grappig kiekje alvast het bed met zijn tweewieler.