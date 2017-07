Met Parijs in zicht heeft deze renner romantische vraag voor zijn geliefde

MDB

23/07/17 - 17u55

Met de finish in Parijs in zicht kunnen de renners al iets uit hun mouw schudden. Zo is er traditioneel champagne voor de geletruidrager en zijn ploegmakkers en rijden ze Parijs binnen in een gezapig tempo. Niet zo alledaags was de boodschap van Cyril Gautier. De man die vooral voor zijn kopman Romain Bardet moest knechten, schreef een boodschap voor zijn geliefde op papier. "Wil je met me trouwen, ik hou van u", stond er te lezen. Benieuwd of mevrouw Gautier ook positief zal reageren op de vraag.