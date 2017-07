Auwch! Spits loopt pijnlijke beenbreuk op... tijdens het scoren

BB

De kans is klein dat de naam Lizandro Echevarría bij u een belletje doet rinkelen. De spits van het Mexicaanse Atlante FC heeft zich gisteren echter een pak bekender gemaakt door een wel erg opvallend doelpunt te scoren. In de match tegen Cafetaleros zorgde hij nog voor het kwartier voor de 2-0. Na een snel uitgespeelde tegenaanval leek hij de bal simpel in doel te kunnen verlengen, maar een deels gemiste controle besliste daar anders over. Toch kon hij het leer nog in extremis nog in doel verwerken. Daarbij kwam hij onzacht hard in aanraking met de paal, met een duidelijk zichtbare beenbreuk tot gevolg.



Echevarría werd ondertussen al geopereerd en wacht een revalidatie van 4 tot 6 maanden. Atlante won de match uiteindelijk nog met 4-1.