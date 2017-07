Wullaert: "Als we maandag winnen, doen we de Macarena met de Flames"

XC

De Red Flames spelen maandag op het EK voetbal een cruciale match tegen Nederland. Naar aanleiding van die belangrijke partij maakten Janice Cayman even de tijd om vragen te beantwoorden tijdens een Facebook Live. "Of we binnen de ploeg bijnamen voor elkaar hebben? Ja, maar dat blijft maar beter geheim", klonk het onder meer.

Maandag nemen de Red Flames het op tegen de Nederlandse voetbalvrouwen in de strijd om een plek in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap. De Belgen moeten winnen, voor onze noorderburen volstaat een gelijkspel. Wullaert is alvast ambitieus: "Ik geloof er zeker in dat we kunnen doorstoten. Als dat gebeurt, dan doen me de Macarena met de ploeg." Cayman vult aan: "We moeten wel winnen, want ik zou graag eens in het rood op dit EK willen spelen. En dat kan enkel als we de volgende ronde halen."



Door de goede prestaties, zijn de Flames intussen een hype. "Het vrouwenvoetbal is inderdaad wel al gegroeid, maar nog niet genoeg, al zijn we wel al op de goede weg", aldus Wullaert. En wat zouden ze doen moesten ze evenveel verdienen als de mannen? "Dan zouden we nog meer schoenen kopen."



Bekijk hieronder de Facebook Live.