Aristide Bancé krijgt Ivoriaanse gouden schoen... met prijskaartje er nog in

21/07/17 - 21u07 Bron: Belga

Aristide Bancé, in het verleden nog te zien in de truitjes van Lokeren en Beerschot, was niet te spreken over de Ivoriaanse gouden schoen die hij als topschutter overhandigd kreeg. Het was een "rommelschoen" en het etiketje met de prijs op plakte er nog in.