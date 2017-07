Tennisveterane laat in volle wedstrijd zien dat ze in de eerste plaats nog altijd mama is

YP

21/07/17 - 19u15

Patty Schnyder asked for her daughter's arms to be covered. pic.twitter.com/8trcXpypiP

video

38 is ze intussen, maar Patty Schnyder weet nog steeds van geen ophouden. Zo was onlangs aan de slag in Gstaad maar in volle wedstrijd (bij 2-2 in de tweede set nadat ze de eerste met 7-6 had verloren) nam het moederinstinct toch even de bovenhand. Zo zag ze haar dochtertje in haar blote armpjes zitten in de tribune, waarop ze haar man aanmaande om het jasje van het oogappeltje aan te doen. Die kon natuurlijk niet anders dan gehoorzamen.



Na afloop van de partij deelden moeder en dochter nog een innig moment op de court.